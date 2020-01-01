Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермские ворота отреставрируют за 18 млн рублей Реставрацию планируется завершить в октябре 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

«Пермские ворота» Николая Полисского

Константин Долгановский

Музей современного искусства PERMM получил из бюджета краевого минкульта 18 млн руб. на реставрацию «Пермских ворот» — арт-объекта художника Николая Полисского. Ранее предполагалось выделить 15 млн руб., но сумму пришлось увеличить из-за удорожания стройматериалов. Об этом сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на пресс-службу минкульта.

Директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева сообщила «Новому компаньону», что музеем проводится планомерная работа по реставрации объектов паблик-арт-программы, установленных на улицах Перми в 2011—2012 годах.

Обследование объектов проходило в 2020 году, в 2021-м началась реставрация. Спустя 10 лет после создания обновлены скульптуры Андрея Люблинского и Валерия Казаса в музейном сквере, отремонтирован объект «Власть» Николая Ридного у здания Законодательного собрания Пермского края, заново облицовано «Яблоко» украинской художницы Жанны Кадыровой у библиотеки им. Горького, отреставрировано панно из пайеток Double Vision датской художницы Терезы Химмер на здании ЦУМа.

Ремонт «Пермских ворот» Николая Полисского будет самым дорогостоящим из всех. Плановое обследование «Ворот», проведённое в декабре 2020 года, показало, что объект нуждается в реставрации: требуются ремонт каркаса и облицовки фундамента, замена брёвен. Планируется вернуть арт-объект горожанам в октябре 2022 года.

Подрядчик будет выбран в результате конкурса, который ещё не объявлен, поэтому точная стоимость ремонтных работ пока неизвестна.

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