Олеся Максименко За сутки мошенники обманули трёх жительниц Пермского края на 1,4 млн рублей Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

ГУ МВД России по Пермскому краю предупреждает жителей региона об участившихся случаях мошенничества по телефону. Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и, используя методы психологического воздействия на клиентов банков, убеждают их перевести средства на резервные счета.

Поясняется, что мошенники используют систему автоматизированной подмены абонентских номеров, имитируя звонок с телефонов правоохранительных ведомств региона. Получив обманным путём персональные данные, данные платёжных карт и другую информацию, они похищают сбережения со счетов граждан.

Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю сообщает, что только за последние сутки мошенники смогли обмануть трёх жительниц Пермского края на общую сумму 1,4 млн руб. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.