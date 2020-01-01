Специальное предложение: коммерческие помещения в ЖК «Салют» Поделиться Поделиться Твитнуть

PAN City Group

Купить коммерческую недвижимость свободного назначения — отличная альтернатива аренде в торговых центрах. В отличие от аренды помещения, итоговая стоимость коммерческой площади, даже купленной в кредит, будет ниже суммы выплаченной арендной платы, что позволит развивать прибыльный бизнес с минимальными вложениями. В результате коммерческая площадь станет вашей собственностью, и позволит сэкономить на аренде.

PAN City Group1 предлагает к продаже коммерческую недвижимость в ЖК «Салют»2. Жилой комплекс располагается поселении Кондратово в 20 минутах езды от центра Перми на главной улице Кондратово — Камской.

Численность населения Кондратово с каждым годом растет — близкое расположение к центру города и развитая инфраструктура делают поселение все более привлекательным для проживания. Это развитый район, в котором есть всё для привлечения потенциальных клиентов: жилой комплекс состоит из двух домов на 325 квартир, а в шаговой доступности от него расположены поликлиники и больницы, школы и детские сады.

PAN City Group

Откройте успешный бизнес в развитом районе! Жителями Кондратово могут быть востребованы аптеки, ателье и бытовые услуги, небольшие продуктовые магазины, пекарни, салоны красоты, фитнес-студии, стоматологические кабинеты, а также различные детские заведения: школы иностранных языков, детские развивающие центры и т.д.

В продаже коммерческие помещения с предчистовой отделкой площадью от 55,3 до 88,7 кв. м по цене от 49 000 рублей за квадратный метр3. Высота потолков 3,6 м.

Успевайте забронировать понравившийся вариант коммерческого помещения на сайте https://salutdom.ru/, или свяжитесь с менеджером отдела продаж PAN City Group2 по телефону 207-90-77

1 ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект»

2 ЖК «Салют» — многоквартирный дом по адресу: Пермский край, м.р-н Пермский, с.п Кондратовское, дер. Кондратово, ул. Камская, 2/4. Продавец — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект».

3 Стоимость указана для коммерческих помещений на 1 этаже жилого комплекса «Салют» №1,6,9 площадью 84,7, 86,5, 88,7 кв. м. соответственно

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