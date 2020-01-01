Елена Синица В Перми построят 50 новых остановочных пунктов В частности, они появятся на Бродовском тракте и в районе СНТ «Инкар» Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми состоялся круглый стол по обустройству остановочных пунктов. Так, в ближайшие пять лет в городе построят 50 новых остановочных пунктов, передаёт пресс-служба мэрии.

По данным городского департамента транспорта, на территории Перми расположено 1184 остановочных пункта. При этом 90 старых павильонов требуют замены. Кроме этого, 191 остановочный пункт необходимо оснастить новым павильоном. Уже сформирован список ремонтных работ, которые необходимо реализовать в ближайшие годы.





Отмечается, что сейчас требованиям доступной среды для маломобильных категорий пассажиров отвечает порядка 76,5% остановочных пунктов города. Ещё 278 объектов требуют реконструкции: установки пандусов, поднятия посадочной площадки.





Помимо этого, сообщается, что на ближайшие пять лет выделены средства для строительства 50 новых остановок. Например, они появятся на Бродовском тракте, на ул. Куфонина, в районе СНТ «Инкар».

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