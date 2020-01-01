Елена Синица В Прикамье газораспределительные организации могут оштрафовать за затягивание бесплатной догазификации домов В УФАС с жалобой обратились жители Добрянского района Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС проводит проверку по обращению жителей Добрянского района. Они пожаловались на затягивание бесплатной догазификации их домов, передаёт пресс-служба ведомства.

Поясняется, что жители Пальниковского поселения Добрянского района подали заявку на догазификацию ещё в октябре 2021 года. Тем не менее на сегодняшний день необходимых для подключения документов от газораспределительной организации они не получили.





По данным антимонопольщиков, ряд газораспределительных организаций (АО «Газпром газораспределение Пермь», ООО «Горгазсервис», ООО «Уралстрой») всё это время согласовывали между собой вопросы подключения объектов граждан. Однако мероприятия по догазификации так и не начались. Отмечается, что газификации в поселении подлежат 189 домовладений.





«Новые правила подключения к сетям газораспределения чётко определяют всю процедуру, а главное, сроки реализации всех этапов газификации объекта — от подачи гражданином заявки на подключение до пуска газа в доме, — сообщил начальник отдела контроля монополистической деятельности Пермского УФАС России Павел Литвинов. — Тот факт, что сегодня это должно происходить в больших масштабах и на безвозмездной основе, не даёт газораспределительным компаниям каких-либо исключений для игнорирования действующего порядка и растягивания сроков газификации».





Отмечается, что газораспределительным организациям и их должностным лицам грозят штрафы в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. для юрлиц и от 10 тыс. до 40 тыс. руб. — для должностных лиц. В случае повторного нарушения штраф составит от 600 тыс. до 1 млн руб. для юрлиц, от 40 тыс. до 50 тыс. руб. — для должностных лиц (либо дисквалификация до трёх лет).

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