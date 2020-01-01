Из-за ДТП в центре Перми автобусы восьми маршрутов пущены в объезд Авария случилась на перекрёстке ул. Пушкина и Компроса Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба компании

Дорожно-транспортное происшествие на пересечении ул. Пушкина и Комсомольского проспекта в Перми утром 27 января стало причиной временного изменения маршрутов движения автобусов. Об этом сообщили в городском дептрансе.

Автобусы №3, 4, 30, 32, 36, 55, 67 и 77 пущены в объезд с ул. Пушкина по Комсомольскому проспекту, ул. Революции и снова Комсомольскому проспекту.

В обратном направлении — с ул. Пушкина по Комсомольскому проспекту (или ул. Газеты «Звезда»), улицам Екатерининской и Попова.

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