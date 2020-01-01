18 журналистов завоевали награды в конкурсе нефтяников «Чёрное золото Прикамья» Поделиться Поделиться Твитнуть

Во Дворце культуры имени А. Г. Солдатова состоялась церемония награждения конкурса журналистских материалов о нефтегазовой отрасли «Чёрное золото Прикамья». В этом году он прошёл в 16-й раз. На одной площадке собрались представители редакций почти со всех территорий края. Дипломы и подарки получили коллективы 12 средств массовой информации Прикамья.

В год 30-летия компании «ЛУКОЙЛ» появились специальные номинации, а призовой фонд составил 600 тыс. руб. Материалы принимались в течение всего 2021 года, а в числе победителей и призеров — журналисты пяти районных газет, трёх интернет-изданий, радио и телевидения, а также три фотографа.

С приветственным словом к участникам церемонии обратился Олег Третьяков, он вручил призы за лучший материал к юбилею компании и за победу в спецноминации «Выбор читателя».

«На протяжении всей лукойловской истории мы остаёмся верны доброй традиции благотворительности и партнёрства. Как сказал Вагит Юсуфович Алекперов, «для нас регионы, где мы работаем, и их жители также дороги, как и наши работники. Компания будет всегда привержена этой идеологии! И 30 лет работы «ЛУКОЙЛа» — это 30 лет работы на благо страны!» Для нас важно вести постоянный диалог с жителями территорий, понимать их чаяния, вместе находить решение актуальных вопросов. Именно журналисты — индикатор общественного мнения, настроений и ожиданий людей», — подчеркнул Олег Третьяков, представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

В торжественной церемонии награждения победителей принимали участие председатель краевого отделения Союза журналистов России Игорь Лобанов, заместитель руководителя Администрации губернатора Пермского края, директор департамента информационной политики Николай Иванов, руководитель Управления Роскомнадзора по Пермскому краю Роман Юшков, журналист и писатель Светлана Федотова. Также дипломы и подарки вручили лауреатам ещё трёх конкурсов, организованных пермским отделением Российского союза журналистов — имени Аркадия Гайдара, первого редактора «Профсоюзного курьера» Владимира Шитова и известной пермской журналистки Татьяны Черновой.

Итоги конкурса

Номинация «Лучший материал к 30-летию компании «ЛУКОЙЛ»:

1-е место — Татьяна Южакова, материал «Моё МЕСТОрождение», газета «Верный Путь» (с. Орда);

2-е место — Татьяна Еловикова, материал «Великая труженица», газета «Осинское Прикамье» (г. Оса).

Специальная номинация по решению жюри «Выбор читателя»:

1-е место — Ирина Черепова, материал «Успех в профессии — интерес спортивный», газета «Маяк Приуралья» (г. Чернушка);

2-е место — Регина Бартули, материал «Стабильность и амбиции», газета «Бизнес-класс» (г. Пермь).

Номинация «Лучший телевизионный сюжет»:

1-е место — Станислав Уланов, автор проекта «Легенды губернского города», телекомпания «ВЕТТА» (г. Пермь);

1-е место — Анастасия Бочкарёва, сюжет о школьной телестудии в Куеде, телеканал «СТС-Вечер» (г. Чернушка);

2-е место — Кристина Шестакова, интервью с начальником установки по подготовке и перекачке нефти 1-го цеха «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» Денисом Биктимировым, телеканал «СТС-Вечер» (г. Чернушка).

Номинация «Лучший материал на радио»:

1-е место — Роман Попов, цикл программ «Роман с нефтью», радио «Эхо Москвы в Перми» (г. Пермь).

Номинация «Лучшая публикация на социальную тематику»:

1-е место — Илана Курасевич, материал «Расти, мой Кукуштан!», газета «Нива» (Пермский район);

2-е место — Светлана Перминова, материал «Возродится из пепла», газета «Верный путь» (с. Орда).

Номинация «Лучшая публикация в интернет-СМИ»:

1-е место — коллектив редакции портала «Непермь», лонгрид «Нефтяной атлас Верхнекамья», информационно-развлекательный портал «Непермь» (г. Березники);

2-е место — Борис Майоров, материал «Открывая первооткрывателя», интернет-газета «Текст» (г. Пермь).

Номинация «Лучшая публикация в печатных СМИ»:

1-е место — Наталья Ермакова, материал «Нефтяники земли Бикбардинской», издание «Куединская газета» (пос. Куеда);

2-е место — Михаил Субботин, материал «На переднем крае нефтедобычи», газета «Маяк Приуралья» (г. Чернушка).

Номинация «Лучший кадр»:

1-е место — Юлия Пьянкова;

2-е место — Артём Жикин.

Специальные призы от «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

«За особый взгляд на нефтегазовую отрасль» — фотограф Сергей Петровых;

«За многолетнее сотрудничество» — корреспондент ГТРК «Пермь» Максим Пеккер.

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