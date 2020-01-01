Андрей Стрельцов Капитан «Пармы» сыграет в «Матче всех звёзд» Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Воронов

eurosport.ru

Единая лига ВТБ подвела итоги голосования болельщиков и анкетирования СМИ за составы команд на «Матче всех звёзд — 2022», который состоится 20 февраля на «ВТБ Арене» в Москве. Во встрече, которая будет проходить в формате «Звёзды России» против «Звёзд мира», примет участие капитан БК «Парма» Евгений Воронов.

Интересно, что после голосования болельщиков шесть игроков «Пармы» претендовали на участие в матче-шоу. При этом Артём Забелин лидировал среди российских спортсменов по количеству набранных баллов. Но после того, как свой выбор сделали специалисты, в обойме остался лишь один игрок пермского клуба. Евгений Воронов сыграет в команде «Звёзды России».

Отметим, что в прошлом году в подобном матче принимал участие также один игрок от пермской команды, тогда это был Адас Юшкявичюс.

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