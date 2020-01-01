Елена Бардукова С февраля транспортную карту можно будет купить в автобусах и трамваях Перми Продавать их будут водители Поделиться Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

С февраля 2022 года водители пермских автобусов и трамваев начнут продавать транспортные карты. Об этом в рамках круглого стола, посвящённого транспортной реформе, рассказал заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин.

Эта мера позволит решить проблему очередей в пунктах распространения транспортных карт и сделает проезд в общественном транспорте более удобным для гостей краевой столицы.

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