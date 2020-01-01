Елена Синица С начала января в Перми по «Пушкинской карте» продано свыше 2 тыс. билетов С 2022 года номинал карты составляет 5 тыс. рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, с начала января в Перми по «Пушкинской карте» продано более 2 тыс. билетов на культурно-массовые мероприятия.

Покупать билеты с помощью «Пушкинской карты» могут подростки в возрасте от 14 до 22 лет.

В частности, в Перми по этой карте можно посетить Театр кукол, театр «У Моста», планетарий, Центральный выставочный зал, Театр юного зрителя, театр «Балет Евгения Панфилова», концерты академического хора «Млада», мероприятия, организованные творческим объединением «ПермьКонцерт».

За новогодние праздники эти учреждения представили 57 мероприятий и продали 1900 билетов.

Напомним, что сейчас номинал карты составляет 5 тыс. руб.

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