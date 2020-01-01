В 17 домах Мотовилихинского района Перми на время ремонта отключат холодную воду Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщили в компании «Новогор-Прикамье», в субботу в Мотовилихинском районе Перми на ул. Целинной, 15 будут проводиться плановые ремонтные работы на коммунальных сетях. В связи с этим жителей 17 домов предупреждают об отключении воды 29 января.

Как уточняет «Рифей», с 09:00 до 20:00 воды не будет в домах по адресам:

— ул. Целинная, 6, 11;

— ул. Ивана Франко, 45, 47, 49, 52;

— ул. Мечникова, 55;

— ул. 1-я Новгородская, 5, ул. 2-я Новгородская, 2, ул. 3-я Новгородская, 3, 43, ул. 4-я Новгородская, 1, ул. 5-я Новгородская, 11;

— ул. Иньвенская, 13, 15, 17, 19.

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