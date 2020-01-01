Мария Сыропятова На отвороте к Северному кладбищу снесут салон по изготовлению памятников и надгробий В мэрии Перми считают объект самовольно установленным Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Дзержинского района Перми направила требование о добровольном демонтаже собственникам павильона по адресу ул.Красноборская 151/2. По 2ГИС этот павильон находится на отвороте с ул. Якутской к Северному кладбищу. Основная продукция – памятники и надгробия.

В администрации пояснили, что собственник может снести самовольно установленный нестационарный торговый объект до 27 января 2022 года. При этом, по заявлению срок может быть продлён ещё на пять дней.

Если павильон не будет снесён добровольно, то работы по очистке муниципальной земли будут проведены принудительно. В этом случае расходы взыщут с собственника.

Напомним, недавно в мэрии Перми предложили сократить сроки демонтажа самовольно установленных нестационарных торговых объектов. 25 января 2022 года это предложение было поддержано Пермской городской думой.





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