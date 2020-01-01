Андрей Стрельцов На зимние Олимпийские игры в Пекин поедут девять спортсменов из Прикамья Квота пермяков в олимпийской сборной может увеличиться Поделиться Поделиться Твитнуть

Олимпийский комитет России (ОКР) утвердил состав национальной команды на зимние Олимпийские игры в Пекине. Делегация РФ включает в себя 212 спортсменов. Пермский край представляют девять атлетов.

Это лыжница Мария Истомина, биатлонистка Валерия Васнецова, саночницы Татьяна Иванова и Екатерина Катникова, прыгун с трамплина Евгений Климов. Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина и Полина Чудинова будут выступать в категории фристайла - могул.

Кроме того, в настоящее время решается вопрос о предоставлении России двух дополнительных квот в мужском могуле (фристайл). На эти вакансии претендуют ещё два спортсмена из Чусового Андрей Махнев и Артем Шульдяков.

Напомним, что зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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