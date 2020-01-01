Елена Бардукова Уборку дворовых территорий в Перми оценили на тройку Депутаты Пермской городской думы обсудили зимнее содержание улиц краевой столицы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе пленарного заседания Пермской городской думы депутат Владимир Плотников рассказал об итогах мониторинга уборки улиц, который провели члены рабочей группы по контролю за реализацией администрацией города полномочий в сферах дорожной деятельности и благоустройства Перми.

По словам Владимира Плотникова, в среднем зимнее содержание дорожно-уличной сети краевой столицы депутаты оценили на четыре балла, «но есть замечания по уборке внутриквартальных проездов и дворовых территорий — это тройка». Он добавил также, что отдельное внимание стоит уделить состоянию снежного покрова на крышах домов, который представляет особую опасность для пермяков.

Депутат Геннадий Сторожев уточнил, учитывалось ли во время проверок мнение горожан.

«Мы встречались с людьми. В основном нарекания были по территории у домов: невозможно проехать и пройти. Пытались объяснить, что у нас нет полномочий по уборке во дворах — это обязанность управляющих компаний и ТСЖ», — сообщил Владимир Плотников. По мнению депутата, необходимо усилить работу по информированию и донести до людей, что придомовой территорией занимаются управляющие организации.

В ходе обсуждения уборки улично-дорожной сети Перми депутат Алексей Овчинников обратил внимание, что «при реконструкции делают узкие дороги и, когда выпадают осадки, подрядчики не справляются и двухполосная дорога превращается в одно- или полутораполосную».

«Надо или дороги шире делать, или с подрядчиками плотнее работать», — считает депутат. Он предложил также проработать механизмы взаимодействия с хозяйствующими субъектами, поскольку проблемы с уборкой снега часто возникают у торговых центров и административных зданий.

В целом, по словам Владимира Плотникова, действующая методика оценки содержания дорог и оплата выполненных работ не стимулирует подрядчиков к уборке дорог частного сектора и внутриквартальных дорог, поскольку их протяжённость меньше магистральных. Поэтому депутаты рекомендовали администрации города внедрять новые механизмы воздействия на управляющие организации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.