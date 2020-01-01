Пермское УФАС не ожидает проблем с лекарствами Роста числа обращений в ведомство по фактам нехватки медикаментов нет Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Плаксин

Константин Долгановский

В новую волну заболевания коронавирусом Пермское УФАС не ожидает проблем с лекарствами. Об этом заявил руководитель ведомства Александр Плаксин в эфире радиостанции «Комсомольская правда — Пермь».

Ситуацию в аптеках специалисты УФАС отслеживают точечно, то есть проводят проверки по конкретным заявлениям потребителей.

«Мы пока не видим всплеска обращений по поводу нехватки лекарств или выросших цен, — отметил Плаксин. — Мы не ожидаем коллапса, потому что население к подъёму заболеваемости готово, это не первая волна. Думаю, те ситуации, когда население впрок закупало лекарства, в прошлом».

Глава ведомства также прокомментировал информацию об исчезновении из продажи экспресс-ПЦР-тестов на ковид:

«Что касается экспресс-тестов, то есть государственные учреждения здравоохранения, которые бесплатно обеспечивают тестирование населения. Есть Роспотребнадзор, который это делает, и у них тестов, уверяю вас, в достаточном количестве закуплено. В том числе с учётом подъёма заболеваемости в четыре раза».

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