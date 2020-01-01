В 2022 году начнётся реставрация исторического здания пермского Главпочтамта Работы предполагается завершить в 2023 году Поделиться Поделиться Твитнуть

«Почта России» начала подготовку и согласование проекта реставрации здания Главпочтамта по адресу: Пермь, ул. Ленина, 28. Проект предполагает ремонт фасадов, входных групп и водосточной системы. Об этом сообщил генеральный директор «Почты России» Максим Акимов.

На первом этапе специалисты проведут аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ. Строительно-монтажные работы планируется начать в этом году и завершить в 2023-м.

Здание Главпочтамта в Перми площадью более 3370 кв. м было построено до 1917 года. Объект имеет историческую ценность, входит в границы территории объекта культурного наследия — достопримечательного места «Губернский центр». Все работы в рамках ремонта здания компания проведет по согласованию и после получения разрешения Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Также Максим Акимов сообщил о ходе создания в Перми логистического центра «Почты России», которому присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта. Напомним, он будет открыт на площадке по адресу ул. Промышленная, 107. Планируется, что объект будет введён в эксплуатацию в 2023 году.

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