Елена Синица Пермское предприятие изготовит двигатели для лётно-конструкторских испытаний ракеты «Ангара-А5М» Производство планируется в 2022-2023 годах Поделиться Поделиться Твитнуть

Предприятие «Протон-ПМ» заключило договор с АО «НПО Энергомаш» на поставку пяти опытных образцов двигателя РД-191М. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Как рассказал директор АО «Протон-ПМ» Иван Краснов, организовать производство летных образцов РД-191М планируется в 2022-2023 годах, параллельно с изготовлением и поставкой в «НПО Энергомаш» двигателей для наземных испытаний.

Огневые испытания первого экземпляра планируются уже в этом году.

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