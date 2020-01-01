Пермское предприятие оштрафовали на 90 тыс. рублей за сброс нефтепродуктов в Каму Виновным признано ООО «Тепло-М» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура и специалисты Росприроднадзора проверили информацию о нарушении экологического законодательства.

Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры, «в ходе надзорных мероприятий было зафиксировано превышение нормативов допустимых сбросов по нефтепродуктам в сточной воде, сбрасываемой ООО «Тепло-М» с территории «Мотовилихинских заводов».

В результате предприятие было оштрафовано на 90 тыс. рублей.

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