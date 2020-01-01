Новые случаи COVID-19 зафиксированы у жителей 32 муниципалитетов Пермского края Больше всего заболевших выявлено в Перми, Пермском районе и Березниках Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 32 территориях.

Больше всего заболевших выявлено в Перми (446), Пермском районе (106), Березниках (98).

В Краснокамском городском округе ковид диагностирован у 61 жителя, в Кунгуре — у 46.

В Кишертском муниципальном округе и Чайковском заразились по 29 местных жителей. В Чернушинском округе заболели 27 человек, в Соликамском округе — 25, в Суксунском городском округе — 24.

По 13 человек заболели в Сивинском муниципальном округе и Кунгурском районе. У 12 человек подтвердилась инфекция в Верещагинском городском округе, у 10 — в Осинском городском округе.

По девять жителей с COVID-19 выявлено в Октябрьском городском округе и Александровском муниципальном округе, по восемь — в Бардымском и Уинском муниципальных округах, ЗАТО Звёздный, а также в Горнозаводском и Ильинском городских округах.

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 170 965 жителей с коронавирусной инфекцией.

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