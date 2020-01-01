Центробанк РФ приостановил покупку валюты Такое решение принято на фоне падения рубля Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Центробанк РФ 25 января с 15:00 по московскому времени приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Как сообщает регулятор, «данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков».

Решение о возобновлении покупки валюты «будет приниматься с учётом фактической обстановки на финансовых рынках», добавили в Центробанке.

Как напоминает ТАСС, рубль ускорил падение с середины января, когда начались переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ по гарантиям безопасности в Европе. Сегодня падение рынка и рубля усилилось на фоне заявления НАТО о наращивании присутствия в Восточной Европе из-за военного усиления РФ на границах Украины.

После заявления Центробанка рубль отыграл у доллара и евро примерно по 50 коп.

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