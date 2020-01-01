Елена Синица На этой неделе в Перми будут работать четыре мобильных пункта вакцинации Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в пресс-службе краевого минздрава, на неделе с 24 по 30 января в Перми будет работать четыре мобильных пункта вакцинации.

Так, привиться можно в ТРК «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б) 24–30 января с 15:00 до 18:00. В наличии вакцины «Гам-КОВИД-Вак», «Спутник Лайт».

С 25 по 30 января с 11:00 до 17:00 вакцинироваться можно будет в ТРК «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114). В наличии вакцины «Гам-КОВИД-Вак», «Спутник Лайт».

Работает пункт и в выставочном объединении «Пермская ярмарка» (шоссе Космонавтов, 59). Здесь поставить прививку можно 24–30 января с 11:00 до 17:00. В наличии вакцины «Гам-КОВИД-Вак», «Спутник Лайт».

Также привиться можно будет в ТРК «Семья» (ул. Революции, 13) 25 января с 14:00 до 20:00. В наличии вакцина «Спутник Лайт».

Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

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