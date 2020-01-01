57% опрошенных ВЦИОМ в Пермском крае удовлетворены качеством и доступностью в регионе автомобильных дорог Поделиться Поделиться Твитнуть

В декабре 2021 года ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) провёл исследование во всех регионах страны на предмет удовлетворённости людей качеством и доступностью автомобильных дорог. В опросе приняли участие 170 тыс. человек. Респондентов спрашивали про качество и повышение доступности региональных трасс и дорог внутри населённых пунктов.

В Пермском крае из всех двух тысяч опрошенных 57% оказались довольны качеством автомобильных дорог в регионе. Это выше среднего показателя по стране, который составил 49%. К основным положительным изменениям опрошенные отнесли увеличение объёмов и качества ремонта дорог, строительство новых трасс и участков магистралей, мостов и транспортной инфраструктуры.

Во многом повышению качества и безопасности магистралей в Пермском крае способствует реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». В частности, показатель «Удовлетворённость качеством и доступностью автомобильных дорог (доля граждан, отметивших улучшения)», который учитывался в опросе, был рассчитан именно по методике, необходимой для мониторинга достижения показателей нацпроекта.

Ежегодно благодаря федеральному проекту в Прикамье приводятся в нормативное состояние как региональные трассы, так и дороги агломерации, куда входят Пермь, Пермский район, Краснокамский и Добрянский городские округа. Только в прошлом году в рамках нацпроекта в регионе было реализовано 55 объектов, в текущем году планируется реализовать ещё 53. Суммарно это свыше 200 км. Согласно целевым показателям нацпроекта, к 2030 году доля региональных трасс, находящихся в нормативном состоянии, должна составить не меньше 60%, доля улично-дорожной сети агломераций ― не ниже 85%. В Пермском крае эти показатели на начало 2022 года составляют уже 66,7 и 75,4% соответственно.

Отметим, в рамках нацпроекта дороги приводятся в нормативное состояние комплексно — ремонтируется не только проезжая часть, но и сопутствующая инфраструктура: обновляются тротуары, газоны, парковочные карманы, остановочные площадки, бордюрный камень, барьерное ограждение, дорожные знаки и др. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не раз подчёркивал важность реализации в регионе дорожного нацпроекта. По его словам, это делает дороги комфортными и безопасными не только для автомобилистов, но и для пешеходов. «Проблем с реализацией национального проекта нет, а экономия от закупочных процедур позволяет ремонтировать нам больше, сверх запланированного», — отмечает глава региона.

Повышение качества дорог в Прикамье и увеличение объёмов их строительства и ремонта напрямую связаны также с размером дорожного фонда Пермского края. В 2022 году он составит беспрецедентные 21,6 млрд руб. Часть этих средств, 4,7 млрд руб., получат в качестве субсидий муниципалитеты Прикамья. Такая поддержка позволяет территориям на условиях софинансирования (90% из регионального бюджета, 10% — из местного) приводить в нормативное состояние улицы муниципальных центров, а также сельские дороги.

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