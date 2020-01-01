Мария Сыропятова За год на треть увеличился объём кредитов, выданных банками малому и среднему бизнесу в Пермском крае Объём просроченной задолженности снизился на 38% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Объём кредитов, выданных малому и среднему бизнесу в Пермском крае за 11 месяцев 2021 года, составил более 120 млрд руб., что на 34% больше аналогичного показателя 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Банка России по Пермскому краю.

Одновременно в регионе объём просроченной задолженности сократился на 38%, а её доля в общем портфеле снизилась до 4%.

По данным Банка России по Пермскому краю на 1 декабря 2021 года, юрлица в регионе за 11 месяцев 2021 года получили кредиты от банков на 328 млрд руб. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По юрлицам в Пермском крае объём просроченной задолженности сократился на 35%.

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