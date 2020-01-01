Олеся Максименко Ревакцинацию завершили 177,7 тыс. жителей Пермского края Начали — 190,3 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным регионального минздрава на утро 24 января, ревакцинацию начали свыше 190,3 тыс. жителей Пермского края, 177,7 тыс. из них завершили курс повторной иммунизации.

В целом с начала прививочной кампании первичную вакцинацию от коронавируса прошли 1 млн 148 тыс. жителей, что составляет 57,1% взрослого населения региона.

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