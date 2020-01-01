Андрей Стрельцов «Молот» обеспечил себе выход в плей-офф ВХЛ Пермский клуб не попадал в число лучших 16 команд лиги с 2018 года Поделиться Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

«Молот» гарантировал себе продолжение борьбы за главный приз ВХЛ. Пермская команда независимо от результатов оставшихся матчей за восемь туров до конца регулярного чемпионата лиги будет играть в плей-офф.

Это стало известно по результатам вчерашнего игрового дня в лиге. После ряда неудачных сезонов в этом команда вернула себе место среди сильнейших команд ВХЛ.

На сегодня подопечные Альберта Логинова занимают шестое место в турнирной таблице ВХЛ-2021/22. Проведено 44 матча, набрано 61 очко.

Следующий матч «молотобойцы» проведут 29 января в Перми. Соперник — красноярский «Сокол» (0+). До конца регулярного чемпионата осталось восемь матчей.

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