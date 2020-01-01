Андрей Стрельцов
«Молот» обеспечил себе выход в плей-офф ВХЛ
Пермский клуб не попадал в число лучших 16 команд лиги с 2018 года
«Молот» гарантировал себе продолжение борьбы за главный приз ВХЛ. Пермская команда независимо от результатов оставшихся матчей за восемь туров до конца регулярного чемпионата лиги будет играть в плей-офф.
Это стало известно по результатам вчерашнего игрового дня в лиге. После ряда неудачных сезонов в этом команда вернула себе место среди сильнейших команд ВХЛ.
На сегодня подопечные Альберта Логинова занимают шестое место в турнирной таблице ВХЛ-2021/22. Проведено 44 матча, набрано 61 очко.
Следующий матч «молотобойцы» проведут 29 января в Перми. Соперник — красноярский «Сокол» (0+). До конца регулярного чемпионата осталось восемь матчей.
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