«Метафракс Групп» систематизирует работу по внедрению ESG-принципов Поделиться Поделиться Твитнуть

Совет директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» принял решение о создании рабочей группы по внедрению принципов ESG в деятельность группы компаний.

В состав коллегиального органа вошли топ-менеджеры «Метафракс Кемикалс», «Метадинеа», инженерно-технологического центра «Метафракс» и трейдинговых компаний группы, представители юридической и финансовой служб, производства, корпоративного управления, коммуникаций, HR, GR и охраны окружающей среды. Руководителем рабочей группы назначен директор по правовым вопросам ПАО «Метафракс Кемикалс» Симон Вихнин.

«В компаниях «Метафракс Групп» накоплен значительный опыт реализации ESG-принципов при решении вопросов в сферах экологии, промышленной безопасности, охраны труда, социальной политики, корпоративного управления. В рамках деятельности рабочей группы мы планируем систематизировать и синхронизировать эти процессы на основе наиболее успешных кейсов и рекомендаций экспертов с последующим масштабированием проекта на всю группу компаний», — сообщил Симон Вихнин.

В 2021 году компания «Метафракс Кемикалс» получила серебряный статус ESG-рейтинга лучших работодателей России, представленный журналом Forbes. Это высокая оценка надёжного и добросовестного работодателя. Компания наращивает «зелёные» инвестиции. Создавая условия для долгосрочного развития, совершенствует производство и внедряет современные и эффективные способы уменьшения объёма выбросов и отходов. Приоритет вопросов охраны природы закреплён на уровне миссии компании.

Идейная основа принципов ESG сформулирована ООН. Их внедрение предусматривает реализацию передовых практик по таким направлениям, как Environmental (экология), Social (социальная политика) и Governance (управление).

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