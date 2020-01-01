ТРК «Семья» вернулся к трафику, сопоставимому с периодом до введения QR-кодов В ноябре падение составило 28% Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация ТРК «Семья» подвела итоги посещаемости торгового центра в 2021 году. В начале года и весной посещаемость превышала 800 тыс. человек в месяц, что сопоставимо с допандемийными показателями.

С началом роста заболеваемости коронавирусом и введением ограничительных мер (с июня по сентябрь 2021 года) посещаемость снизилась до 735–773 человек в месяц.

После введения в конце октября QR-кодов и закрытия торговых центров с 1 по 7 ноября посещаемость ТРК достигла наименьших в году показателей. Так, в ноябре «Семью» посетили на 28% покупателей меньше, чем в сентябре 2021 года, и на 19% меньше, чем в ноябре 2020 года.

Однако уже в декабре трафик вырос до уровня, сопоставимого с показателями декабря 2020 года.

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