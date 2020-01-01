Волейболисты «Камы» вышли в финальный этап Высшей лиги А Победа над барнаульским «Университетом» позволила пермякам занять четвёртое место Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Владимир Горшков

ВК «Кама» (Пермь) на своей площадке поделил очки с «Университетом» из Барнаула — 3:0, 0:3.

Обе команды претендовали на выход в следующий раунд турнира. Однако победа в первом матче сделала пермскую команду недосягаемой для соперников, и «Кама» обеспечила себе итоговое четвёртое место в турнирной таблице после первой части соревнований, которое и позволило продолжить движение вперёд.

Теперь пермякам предстоит сразиться с лучшими командами западной конференции. «Каме» предстоят матчи против МГТУ (Москва), «Академии-Казань», ЦСКА (Московская область) и «Искры» из Одинцово.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.