В Прикамье новые случаи COVID-19 диагностированы у жителей 30 муниципалитетов В Перми коронавирусом заболели 560 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 30 территориях.

Наибольшее суточное число инфицированных (560) зафиксировано в Перми. На втором месте Березники — 121 заболевший, на третьем Краснокамский округ — 55.

В Соликамском округе заболело 28 местных жителей, в Лысьвенском округе — 24, в Добрянском округе — 20.

В Кудымкаре ковидом заразились 18 человек, в Чусовском округе — 14, в Бардымском округе — 11.

Новая коронавирусная инфекция подтверждена у восьми человек в Нытвенском округе, по семь человек заболели в Чайковском и Верещагинском округах.

Всего в Прикамье с начала диагностики новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзором официально подтверждено 169 920 случаев COVID-19.

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