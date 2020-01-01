Андрей Стрельцов Татьяна Иванова стала бронзовым призёром чемпионата Европы по санному спорту Медаль ей досталась за участие в эстафете Поделиться Поделиться Твитнуть

Татьяна Иванова

Пресс-служба правительства Пермского края

Сборная России, за которую в эстафете выступала Татьяна Иванова, заняла третье место на заключительном этапе Кубка мира по санному спорту в швейцарском Санкт-Морице. В рамках этих же соревнований состоялся и чемпионат Европы.

Кроме того, Татьяна Иванова показала пятый результат на этапе в соревновании женщин.





Это были последние старты для саночников перед отъездом на Олимпиаду в Китай. Напомним, что Татьяна Иванова и Екатерина Катникова добились права выступать на Олимпийских играх и включены в состав национальной команды для поездки в Китай.





У саночников будет один из самых скоротечных турниров, их соревнования пройдут с 5 по 10 февраля. В Национальном санно-бобслейном центре в Яньцине спортсмены разыграют четыре комплекта медалей.

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