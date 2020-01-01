Елена Синица Игры Первой телевизионной лиги Международного союза КВН пройдут в Прикамье Их будут транслировать на региональном канале и на YouTube Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В 2022-2025 годах игры Первой телевизионной лиги Международного союза КВН пройдут в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Поясняется, что правительство региона и ООО «Телевизионное творческое объединение «АМиК» (ТТО «АМиК») заключили Меморандум о сотрудничестве. Предполагается, что игры будут транслировать на региональном канале и на YouTube.





Первая лига КВН является телевизионной лигой Международного союза КВН и существует с 1993 года. Её основная задача заключается в подготовке команд к участию в Высшей лиге. За эти годы Первая лига проходила в Воронеже, Казани, Рязани, Тюмени, Санкт-Петербурге, Уфе. С 2022 года все игры этой лиги будут проходить в Перми.

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