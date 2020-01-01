Елена Синица Правительство РФ утвердило план допмер по борьбе с «омикроном» Руководители регионов должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство РФ утвердило план дополнительных мер по борьбе со штаммом «омикрон». Информация об этом содержится на сайте правительства.

«Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового штамма коронавируса «Омикрон» и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19», — говорится в сообщении правительства.

Руководители регионов должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.

По поручению председателя правительства Михаила Мишустина, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) вместе со своими территориальными подразделениями и медицинскими страховщиками до 24 января должны обеспечить передачу результатов экспертизы качества такой помощи в региональные минздравы для оценки и оперативного реагирования.





Краевым минздравам рекомендовано анализировать результаты оценки качества медпомощи и по итогам проводить необходимую работу с медорганизациями. Минздрав совместно с Минцифры должны подготовить и направить в регионы доработанные нормативы по количеству операторов единой службы оперативной помощи (горячая линия 122), имеющих медицинскую подготовку. Срок выполнения поручения также 24 января.





Кроме этого, на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом поручил обратить внимание на укомплектованность кол-центров. Из-за роста количества звонков, к этой работе планируется привлекать студентов медицинских вузов и колледжей. На оплату их труда будет ежемесячно выделяться не менее 300 млн руб.





Помимо этого, до 1 февраля Федеральная антимонопольная служба должна провести проверку цен на ПЦР-тесты.

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