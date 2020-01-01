Елена Синица
Правительство РФ утвердило план допмер по борьбе с «омикроном»
Руководители регионов должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль
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Правительство РФ утвердило план дополнительных мер по борьбе со штаммом «омикрон». Информация об этом содержится на сайте правительства.
«Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового штамма коронавируса «Омикрон» и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19», — говорится в сообщении правительства.
Руководители регионов должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.
По поручению председателя правительства Михаила Мишустина, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) вместе со своими территориальными подразделениями и медицинскими страховщиками до 24 января должны обеспечить передачу результатов экспертизы качества такой помощи в региональные минздравы для оценки и оперативного реагирования.
Краевым минздравам рекомендовано анализировать результаты оценки качества медпомощи и по итогам проводить необходимую работу с медорганизациями. Минздрав совместно с Минцифры должны подготовить и направить в регионы доработанные нормативы по количеству операторов единой службы оперативной помощи (горячая линия 122), имеющих медицинскую подготовку. Срок выполнения поручения также 24 января.
Кроме этого, на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом поручил обратить внимание на укомплектованность кол-центров. Из-за роста количества звонков, к этой работе планируется привлекать студентов медицинских вузов и колледжей. На оплату их труда будет ежемесячно выделяться не менее 300 млн руб.
Помимо этого, до 1 февраля Федеральная антимонопольная служба должна провести проверку цен на ПЦР-тесты.
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