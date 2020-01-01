Андрей Стрельцов Биатлонистка из Чайковского завоевала «серебро» на этапе Кубка мира Валерия Васнецова отличилась в эстафете Поделиться Поделиться Твитнуть

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Валерия Васнецова из Пермского края на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце в составе сборной России завоевала серебряную награду в женской эстафете.

Кроме Васнецовой, за сборную в этой гонке бежали, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина. Прикамская биатлонистка выступала как обычно застрельщицей и завершила свой этап на шестом месте.

Российские биатлонистки в третий раз завоевывают медали в эстафетной гонке в текущем сезоне. Ранее они стали третьими на этапе в Рупольдинге, и вторыми в Хохфильцине. Васнецова принимала участие во всех этих гонках.

Напомним, что биатлонистка из Чайковского включена в состав национальной команды для участия в Олимпийских играх в Пекине, которые стартуют 4 февраля.





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