За сутки коронавирус выявлен у жителей 26 территорий Пермского края Наибольшее число заболевших выявлено в Перми, Краснокамском и Добрянском округах Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, в Прикамье за прошедшие сутки новые больные коронавирусом выявлены в 26 территориях края.

В Перми диагноз ковид поставлен 561 пациенту, в Краснокамском городском округе — 30 местным жителям, в Пермском муниципальном районе и Добрянском городском округе — по 17.

COVID-19 в Сивинском муниципальном округе заболели 15 жителей, 13 человек в Кудымкаре, 11- в Лысьвенском городском округе, 9 — в Березовском муниципальном округе.

По 8 новых случаев инфицирования зафиксировано в Ординском муниципальном и Очерском городском округах, по 7 — в Гайнском муниципальном и Верещагинском городском округах. Еще 6 человек заболели коронавирусом в Карагайском муниципальном округе, по 5 — в Юсьвинском муниципальном округе и Кизеле.

В 4 территориях — в Гремячинском, Суксунском, Оханском городских и Частинском муниципальном округе — выявлено по 4 заболевших. По 3 случая подтверждено в Кишертском муниципальном и Нытвенском городском округах, по 2 — в Кочевском и Кудымкарском.

В 3 территориях за сутки диагностировано по 1 случаю коронавируса: это Губаха, ЗАТО Звездный и Уинский муниципальный округ.

Всего с начала пандемии в Пермском крае официально подтверждено 169 004 случая новой коронавирусной инфекции.

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