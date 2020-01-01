В Прикамье в отношении 20 компаний-перевозчиков возбуждены административные дела Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники Роспотребнадзора отчитались об итогах проверок соблюдения противоэпидемического режима в общественном транспорте и на вокзалах Пермского края. С начала зимы было проверено 199 транспортных средств 45 предпринимателей, аэровокзал и 20 автовокзалов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверок на двух автостанциях и в 34 транспортных средствах были выявлены нарушения. В частности, не проводилась дезинфекция салонов на конечных остановках, водители и кондуктора работали без масок, в помещениях автостанций не проводилось обеззараживание воздуха.

В результате, в отношении 20 перевозчиков и компаний — нарушителей были возбуждены дела об административных правонарушениях.

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