Первая партия вакцины от коронавируса для детей поступит в Пермь 24 января Непривитым детям могут предложить перейти на дистант Поделиться Поделиться Твитнуть

Первая партия вакцины «Спутник М» в количестве 2160 доз поступит в Пермский край в понедельник, 24 января. Об этом сообщает zvzda.ru.

Вакцина создана, чтобы прививать от ковида подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Прививка будет добровольной, однако тем детям, чьи родители против иммунизации, предложат дистанционное обучение, передаёт издание.

Напомним, 21 января министр здравоохранения Анастасия Крутень во время прямого эфира сообщила, что около половины от общего числа подростков региона готовы вакцинироваться. Тогда глава ведомства добавила, что поставка вакцины ожидается в ближайшее время, но точных сроков не назвала.

Ранее в Роспотребнадзоре поясняли, что «Спутник М» - по сути второй компонент вакцины «Спутник V» с уменьшенным содержанием антигена.





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