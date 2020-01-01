Из-за «омикрона» поликлиники Перми ограничивают плановый приём пациентов Новый режим работы начинает действовать с 24 января Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 24 января 2022 года в целях борьбы с угрозой распространения нового омикрон-штамма коронавируса в ГБУЗ ПК «Городская клиническая поликлиника г. Перми» изменён порядок организации работы. Об этом сообщается на сайте лечебного учреждения

С понедельника ограничиваются плановые приемы врачей-специалистов, оказание медпомощи будет осуществляться в основном на дому.

Всех пациентов с признаками ОРВИ начнут обслуживать в амбулаторном центре диагностики и лечения COVID-19 (Поликлиника №2 по адресу ул. А. Матросова, 4). В данном центре пациентов будут осматривать медики, а также делать экспресс-тест на коронавирус. При положительном тесте будут выдаваться лекарства и рекомендации по лечению.

Прием пациентов с обострением хронических заболеваний будет осуществляться в кабинете неотложной медицинской помощи в поликлинике №1 на ул. М.Ямская 10 с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00; в субботу с 9:00 до 14:00.

На выписку рецептов в рамках льготного лекарственного обеспечения можно будет записаться, позвонив в регистратуру.

Отделение врача общей практики по адресу ул. А.Королева, 12 приостанавливает свою работу до стабилизации эпидемиологической обстановки.

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