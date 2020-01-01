​В выходные в Перми без воды останутся жители 54 домов Поделиться Поделиться Твитнуть

В компании «Новогор-Прикамье» предупредили пермяков об отключении холодной воды 22 и 23 января в 54 многоквартирных домах.

С 9 до 19 часов в субботу отключения пройдут в домах 11/2, 14 по ул. Желябова, ; 10, 12, 12/2, 14 по ул. Пожарского; 26, 28, 30/1, 30/2, 32, 34 по проспекту Парковый, 17, 19/1, 19/2, 21, 23/1, 23/2, 25, 27/1, 27/2, 29 по ул. Подлесной.

С 9 часов утра 22 января на сутки без воды останутся жители домов 10, 12, 4, 5, 6, 7, 8 в 1-ом Дубровском переулке; 6, 8 во 2-ом Дубровском переулке; 4 по ул. Карбышева; 18, 20, 22, 25, 33, 42 по ул. Лобвинская; 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 2а, 2б, 9 по ул. Репина.

Отключения связаны с проведением плановых ремонтных работ.

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