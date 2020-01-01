Новые случаи COVID-19 зафиксированы в 24 муниципальных образованиях Пермского края Больше всего заболевших — в Перми, Лысьве и Осе Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки новые заболевшие обнаружены в 24 территориях Пермского края

Большинство заболевших — 462 — выявлено в Перми, 16 человек с инфекцией обнаружено в Лысьвенском городском округе, 15 — в Осинском городском округе.

В Краснокамске коронавирус диагностирован у 14 жителей, у 12 — в Сивинском муниципальном округе, у 11 — в Чусовском городском округе. В Александровском муниципальном округе заболели 10 местных жителей, в Октябрьском городском округе — 9.

По 6 прикамцев заразились в Чайковском и Очерском городском округе. По 5 человек заболели в Губахе и Березниках. По 4 жителя с COVID-19 выявлено в Нытвенском, Добрянском и Чернушинском городских округах. В Кудымкаре и Куединском муниципальном округе коронавирус подтвердился у 3 человек. По 2 случая заражения обнаружено в Карагайском и Частинском муниципальных округах, а также в Верещагинском городском округе.

По одному инфицированному обнаружено в Кунгурском районе, Еловском, Оханском и Соликамском округах.

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 168 256 жителей с коронавирусом.

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