Власти Перми досрочно погасили кредит, взятый на погашение бюджетного дефицита Заём у коммерческого банка составлял 840 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Администрация Перми досрочно погасила кредит, взятый в коммерческом банке в декабре 2021 года на погашение бюджетного дефицита, вызванного увеличением расходов в связи с подготовкой к 300-летнему юбилею города, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сумма кредита составляла 840 млн руб.

Как рассказали в департаменте финансов администрации Перми, он был взят на год, однако в январе 2022 года сложился достаточный объём бюджетных средств, позволяющий погасить кредит, поэтому администрацией был в полном объёме произведён возврат привлечённых в бюджет города кредитных средств. Соответственно, снизились и расходы городского бюджета на уплату процентов.

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