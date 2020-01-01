Андрей Стрельцов Четыре спортсменки из Чусового вошли в сборную России по фристайлу для участия в Олимпийских играх Они будут бороться за медали в дисциплине могул Поделиться Поделиться Твитнуть

Федерация фристайла Пермского края

Федерация фристайла одной из последних объявила состав сборной России для поездки на Олимпийские игры в Пекин.

В составе национальной команды за медали будут бороться сразу четыре уроженки Пермского края. Все они из Чусового. Это Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина и Полина Чудинова. Воспитанницы СШОР «Огонёк» им. Л. Д. Постникова выступают в таком виде фристайла, как могул.

Этот список может быть расширен, так как Федерация фристайла России совместно с Олимпийским комитетом России продолжает активную работу по отстаиванию интересов в МОК и FIS в части выделения дополнительных квот в связи с неучастием россиян в квалификационных соревнованиях по причине запрета на въезд со стороны властей США и Канады.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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