За неделю в Перми выявлено 2,3 тыс. нарушений, связанных с уборкой снега во дворах Устранена половина из них Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала недели специалисты районных администраций Перми обследовали 100% городских дворов и оценили качество очистки придомовых территорий, а также кровель от снега и льда. Как сообщили в департаменте ЖКХ администрации города, было выявлено 1088 нарушений в содержании кровель и 1221 нарушение, связанное с уборкой придомовых территорий.

Так, в Индустриальном районе по 70 адресам были выявлены снежно-ледовые образования на кровлях и плохая очистка придомовых проездов. По 91 адресу в Орджоникидзевском районе были зафиксированы опасные сугробы на крышах. 147 нарушений в содержании кровель домов и 74 нарушения, касающихся уборки придомовых территорий, зафиксировано в Дзержинском районе.

Как сообщили в мэрии, на сегодняшний день около половины выявленных нарушений устранены — в нормативное состояние приведено 519 кровель и 498 дворов.

В администрации города напомнили, что, если у жителей есть замечания по уборке придомовых территорий, необходимо звонить в обслуживающую дом организацию, если реакции не последовало, то обращаться в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края. Также с жалобами на работу управляющих организаций можно обращаться в отдел ЖКХ и жилищных отношений администрации своего района.

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