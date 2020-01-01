Рузанна Баталина корреспондент Афиша уик-энда Рассказываем, что посетить, посмотреть, послушать в выходные, с 21 по 23 января Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

21 января в 19:00 в Музее современного искусства PERMM пройдёт единственный показ спектакля «/Не/сложный выбор» (12+), созданного подростками и педагогами для всех, кто сдаёт, сдавал или будет сдавать основной государственный экзамен, а также для их родителей и учителей. В формате театра-форума участники поднимут проблемы выбора жизненного пути, влияния и давления, которые испытывают девятиклассники перед итоговой аттестацией. Спектакль создан в рамках работы педагогической лаборатории «Не/знаю как» — совместного проекта Музея современного искусства PERMM и сообщества педагогов и психологов АНО «Лаб21».

21 января в 19:00 в Пермском театре оперы и балета партию Фигаро в опере Джоаккино Россини «Севильский цирюльник» (12+) исполнит солист Пермской оперы Василий Ладюк.

Гюнай Мусаева

22 января в 14:00 мультимедийный парк «Россия — моя история. Пермский край» приглашает на экскурсию «История студенчества в военном Молотове» (16+), приуроченную к Дню студента.

22 января в 21:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт поэтический вечер «Стихи в темноте» (16+) от театра-лаборатории «ПТАХ».

23 января в 15:00 в Детском музейном центре состоится занятие «Куклы «Народы Прикамья» (0+, от 5 лет). Участники занятия узнают, как различать жителей Пермского края по особенностям народного костюма и сделают динамическую игрушку — куклу в традиционном женском костюме какого-то из народов Прикамья.

23 января в 20:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на прямую трансляцию балета «Драгоценности» (6+) Джорджа Баланчина. Для трансляции в кинотеатрах мира Большой театр собрал интересный состав исполнителей, который позволяет зрителям оценить мастерство как прославленных звёзд труппы, так и её юных талантливых артистов. В парижских «Изумрудах» солирует прима театра Евгения Образцова, главные партии в американских «Рубинах» исполнят юные Елизавета Кокорева и Дмитрий Смилевски, а в «Бриллиантах» выступят мировая звезда Светлана Захарова и Якопо Тисси, на днях произведённый в премьеры труппы.

До 2 февраля в киноцентре «Премьер» демонстрируется самобытный якутский фильм «Ыт» (16+).

До 9 февраля в киноцентре «Премьер» можно увидеть французский фильм «Событие» (18+), удостоенный премии братьев Люмьер в номинации «Фильм года».

До 31 марта в Краевой библиотеке им. Горького открыта фотовыставка «Германия в пяти странах земного шара» (12+). Снимки Йорга Мюллера знакомят с жизнью современных немцев, проживающих за пределами Германии: в России, Румынии, Бразилии, Мексике и Южной Африке. На фотографиях показано, как они работают, отдыхают и учатся.

До 31 марта на сайте фестиваля La Scène Numérique доступна запись оперы «Арабский апокалипсис» (18+) Самира Одех-тамими и Пьера Ауди.

До 1 июля на сайте Opera Vision доступна запись трансляции «Волшебной флейты» (16+) Моцарта в постановке Полли Грэхем.

До 27 июля на сайте Opera Vision доступна запись трансляции оперы «Обещание» (18+). 27 января — Международный день памяти жертв Холокоста, и Шведская Королевская опера отдаёт дань уважения жертвам постановкой произведения Матса Ларссона Готе.

Ежедневно в группе ВКонтакте Surrealism/Experimental/Avant-garde Art Cinema, посвящённой экспериментальному и авангардному кино, можно увидеть запись спектакля Ромео Кастеллуччи Inferno («Ад») (18+). Также доступна к просмотру запись второй части трилогии (третья представляет собой инсталляцию) — Purgatorio («Чистилище») (18+).

Ежедневно в группе ВКонтакте «Современный театр» можно увидеть запись перформанса Яна Фарба Mount Olympus («Гора Олимп») (12+).

Ежедневно на YouTube доступна запись хореографического спектакля Пины Бауш Cafe Müller (18+).

Ежедневно в группе ВКонтакте «Концентрат» можно увидеть почти пятичасовую запись спектакля Einstein on the Beach (18+) Роберта Уилсона по опере Филиппа Гласса.

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