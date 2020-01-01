В 2021 году судебные приставы арестовали имущество на 1,5 млрд рублей Самым дорогим имуществом, подвергшимся аресту, стало двухэтажное здание детского сада Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Судебными приставами Прикамья в 2021 году произведено более 7 тыс. арестов имущества должников общей стоимостью около 1,5 млрд руб. Уже продано имущество на сумму порядка 460 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Самым дорогим имуществом, подвергшимся аресту в 2021 году, стало двухэтажное здание детского сада стоимостью 51 млн руб., на втором месте — залоговый крупный рогатый скот, оценённый почти в 44 млн руб., замыкает тройку лидеров объект незавершенного строительства в Чернушинском районе — 40 млн руб.

Самая значительная сумма, полученная после продажи арестованного имущества, — 7 млн руб. Она выручена после реализации на торгах жилого дома, на который было обращено взыскание по решению суда.

Среди самого необычного имущества, арестованного в связи с неоплаченной задолженностью, — бриллиант весом почти два карата и парковочное место площадью 12,5 кв. м.

Кроме того, в 2021 году за долги у граждан и организаций арестовывались грабли-ворошилка, дорожный каток и мясорубка для предприятий общественного питания.

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