Елена Синица В выходные в Перми можно будет привиться в четырёх мобильных пунктах Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные, 22 и 23 января, в Перми можно будет поставить вакцину от коронавируса в четырёх мобильных пунктах.

Как сообщает краевой минздрав, мобильный пункт будет работать в ТРК «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б) — в субботу и воскресенье с 15:00 до 18:00.





Также в оба выходных привиться можно будет в ТРК «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114). Пункт вакцинации будет работать с 11:00 до 17:00.





Можно будет вакцинироваться и на «Пермской ярмарке» (шоссе Космонавтов, 59) с 11:00 до 17:00.





Кроме этого, поставить прививку можно в ТРК «Семья» (ул. Революции, 13). Этот мобильный пункт будет работать только в субботу с 14:00 до 20:00.





Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

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