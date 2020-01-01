Приятный бонус ЖК SMART City — вид из окна! Поделиться Поделиться Твитнуть

PAN City Group

В жилом комплексе SMART City проданы уже две трети квартир, а значит, можно подвести промежуточные итоги рейтинга ответов на вопрос, задаваемый нами покупателям: «Почему вы остановили свой выбор на ЖК SMART City?»

1. Местоположение. Локацию ЖК SMART City на ул. Стахановской, 52а выбирают люди, дорого ценящие свое время и комфорт. Дом расположен в тихом месте, но вместе с тем вблизи одной из центральных транспортных развязок нашего города. Отсюда можно быстро добраться в любой район: в центр города (4 км), парк для прогулок и активного отдыха (1,5 км) или аэропорт (17 км).

2. Уникальные планировки квартир. Наши клиенты часто говорят о том, что давно искали именно такую планировку для своей семьи, но не могли найти. Это действительно так: планировочные решения для каждого нашего проекта мы создаём лично, опираясь на 30-летний опыт, обратную связь от жителей наших домов и тенденции рынка.

3. Приятным бонусом к уникальным планировкам идут видовые характеристики квартир, расположенных на верхних этажах ЖК SMART City. Вид из окон является своеобразным продолжением интерьера: видовые квартиры более ликвидны и пользуются максимальным спросом. В такой квартире будет не только приятнее жить, но и продать её в будущем будет гораздо проще, а в цене такая квартира будет расти с каждым годом, как и спрос на приятный вид.

Только представьте, как каждый день вы будете наблюдать восходящее солнце, окрашивающее облака в нежные цвета, или сказочные закаты. У вас ещё есть возможность осуществить свою мечту! Успевайте приобрести одну из ПОСЛЕДНИХ ВИДОВЫХ квартиры в ЖК SMART City1 от PAN City Group2.

PAN City Group

PAN City Group

Большой популярностью у клиентов пользуются классические двухкомнатные квартиры 54,7 и 58,8 кв. м. Вместительная прихожая с местом для шкафа-купе, раздельный санузел и две отдельные комнаты — в такой квартире места хватит каждому члену семьи! Просторная лоджия правильной формы с потрясающим видом позволит создать необходимую функциональную зону — это может быть лаундж-зона или рабочий кабинет.

PAN City Group

Трёхкомнатная квартира-студия 62 кв. м — для ценителей современного и комфортного евро-формата квартир: изолированные спальни оптимальных площадей и просторная кухня-гостиная. Благодаря наличию двух окон в кухне-гостиной, обеденная и гостевая зоны будут равномерно освещены естественным светом юго-восточной стороны. Продуманная планировка позволяет разместить все необходимое для жизни, не переплачивая за лишние метры. Все квартиры будут иметь автоматизированные приборы учёта и лучевую систему отопления

ЖК SMART City — это безопасный закрытый двор, система Face ID, видеодомофон и 24 камеры видеонаблюдения круглосуточно в вашем смартфоне. Безбарьерная среда, консьерж-сервис 24/7, магазины, кафе и спортивные студии на первом этаже комплекса, подземный паркинг — именно из таких деталей складывается максимальный комфорт нового высокотехнологичного жилья. Все квартиры будут иметь автоматизированные приборы учёта и лучевую систему отопления. Дом сдаётся уже в III квартале 2022 года: строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет 75%.

Условия покупки квартир в ЖК SMART City:

1. Скидка при единовременной оплате, а также при покупке квартиры с использованием ипотечных средств, а также средств госсубсидий.

2. Рассрочка3 платежа до конца строительства.

3. Реализация вторичного жилья с участием специалистов отдела продаж компании PAN City Group с одновременной покупкой квартиры в ЖК SMART City.

Познакомиться с ЖК SMART City во всех деталях, следить за ходом строительства, посмотреть планировки и цены можно на сайте SMART City, или получить консультацию у специалистов отдела продаж PAN City Group по телефону 207-17-07. Оставить заявку на бронь квартиры можно онлайн или через Приложение PAN в App Store и Play Market .

1 ЖК «SMART City» — строящийся многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская,52а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «МОСТ Сити Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ и сайте застройщика https://morion-smartcity.ru/.

2 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».

3 Рассрочку предоставляет ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».

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