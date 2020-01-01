Кафе Diesel Room в Перми нарушило антиковидные ограничения ООО «Интегра-Инвест» грозит штраф или приостановление деятельности Поделиться Поделиться Твитнуть

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку соблюдения противоэпидемического режима в пермском кафе Diesel Room (ООО «Интегра-Инвест») по адресу ул. Куйбышева, 47 и выявили нарушения, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, официанты и администратор кафе работали со спущенными масками и без перчаток.

В отношении ООО «Интегра-Инвест» и сотрудников кафе Diesel Room будут составлены протоколы об административном нарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, которые могут повлечь наложение административного штрафа: на граждан — от 15 тыс. до 40 тыс. руб., на юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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