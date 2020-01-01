Пермский «Уралхим» подвёл итоги благотворительной деятельности в 2021 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми в 2021 году направил на социальные и благотворительные программы более 13 млн руб.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— Благотворительная политика компании «Уралхим» определяет ключевые направления, в которых филиал «ПМУ» оказывает спонсорскую помощь. Мы из года в год направляем усилия на развитие подшефной школы №132, Федерации плавания Пермского края, на благоустройство Индустриального района Перми и видим хорошие результаты. В 2022 году эта работа продолжится.

Одно из главных направлений — помощь Индустриальному району города Перми в благоустройстве и развитии социальной сферы. По общему плану мероприятий пермского «Уралхима» и администрации района продолжилась высадка деревьев в саду им. В. Л. Миндовского.

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

В рамках благотворительной программы «Уралхим» — детям» завод оказал подшефной школе №132 с углублённым изучением предметов естественно-экологического профиля спонсорскую помощь в ремонте кабинета биологии и экологии. Приведены в порядок пол и стены класса и лаборантской, установлено светодиодное освещение. Закуплена современная мебель. Заменены двери и сантехника. Обновлены информационный стенд и наглядные материалы. Теперь особая гордость учителя высшей категории Валентины Буравлёвой — это новый демонстрационный шкаф и его экспозиция.

В рамках программы «Уралхим» — образование и наука» компания в регионах присутствия поддерживает достижения в области изучения и преподавания химии. Например, в 2021 году филиал «ПМУ» наградил премиями ученика 9-го класса МАОУ «СОШ №15» города Губахи Андрея Близнина, победившего в краевом этапе Всероссийской олимпиады школьников по химии, а также подготовивший его педагогический коллектив.

Большое внимание филиал «ПМУ» из года в год уделяет работникам завода, вышедшим на заслуженный отдых. По благотворительной программе «Уралхим» — ветеранам» поддержку получает совет ветеранов предприятия, в котором насчитывается около 400 пенсионеров. Компания направляет средства на ежеквартальную материальную помощь и оздоровление своих бывших работников. Благодаря поддержке завода хор ветеранов «ПМУ» репетирует и выступает на концертах.

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

По благотворительной программе «Уралхим» — спорту» филиал «ПМУ» оказывает финансовую и организационную поддержку развитию плавания в Пермском крае. В 2021 году на высоком уровне были проведены шесть краевых соревнований. Спортсмены сборной команды Пермского края по плаванию завоевали на российских и международных стартах 44 медали.

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