Андрей Стрельцов «Парма» перенесла матч с «Легией» в Кубке ФИБА Причина — необходимость соблюдения COVID-регламента Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский БК «Парма» объявил, что в связи с необходимостью соблюдения COVID-регламента переносит домашний матч в Кубке ФИБА Европа, запланированный на среду, 26 января, против польского БК «Легия» на более позднюю дату.

Отметим, что положение в группе на сегодня сложное. Все четыре команды, входящие в группу, проиграли хотя бы по разу. При условии, что «Парма» все оставшиеся три матча пройдёт без поражений, команда выходит на первое место в группе и попадает в 1/4 финала против команды, занявшей второе место в группе J.

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