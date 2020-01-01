Новый год — новый дом «Орсо групп» представляет новый дом комфорт-класса на ул. Елькина, 14 Поделиться Поделиться Твитнуть

«Орсо-дом» на ул. Елькина, 14 — семейный дом в тихом центре с домашней атмосферой, пятьюдесятью вариантами современных планировок и благоустроенным двором-патио. Это 10-этажный дом с четырьмя секциями, образующими П-образный контур. На придомовой территории нет машин и случайных прохожих, но есть площадки для игр, спорта и отдыха, деревья и цветы.

Одна из главных особенностей этого дома — двор-патио. Он представляет собой огороженный со всех сторон внутренний двор, более 50% которого занимает тематическое игровое и спортивное оборудование. Для маленьких детей будут сделаны большая песочница с раскопкой скелета динозавра, качели-пружины, качели-балансиры, качели-гнездо и карусель. Для детей постарше будет предусмотрен активити-парк с батутом, веревочным лабиринтом, площадкой для стритбола, уличным настольным теннисом и шахматами. Важно, что для безопасности детей двор будет закрыт от проезда автомобилей, оснащён системой контроля доступа и видеокамерами. Взрослые же могут заняться кроссфитом на воркаут-площадке или отработать бросок на стритболе. Также можно полежать на шезлонгах в тени деревьев или сыграть дружескую партию в уличные шахматы и теннис.

«Орсо групп» использует самые современные инженерные решения. Например, в доме на Елькина, 14 передавать показания с приборов учёта тепла, воды и электричества будет специальная интеллектуальная система. Это будет происходить без вашего участия: данные автоматически поступят в управляющую компанию.

На лоджиях или в специальных корзинах предусмотрено место для кондиционеров. Это удобно, так как нет необходимости тянуть магистрали, а также красиво и практично, так как не нарушает эстетику и целостность фасада.

Кроме этого, в прихожей оборудован участок тёплого пола за счёт обратного трубопровода отопления. В холодное время годя и межсезонье талый снег и мокрые следы от обуви будут быстро подсыхать.

Также двухкамерные окна и входные двери в квартиру будут выполнены с повышенными требованиями к звукоизоляции. Шумоизоляцию обеспечат и межквартирные стены из плотного силикатного блока толщиной 20 см и шумоизоляционная прокладка в стяжке пола. Лифтовые шахты имеют самостоятельный фундамент и не примыкают к жилым комнатам.

Горизонтальные системы отопления и водоснабжения спрячут все трубы, разводки в стяжку пола. Такая инженерная система делает вас независимым от соседей: при проведении ремонтных работ будет отключена одна отдельная квартира.

Более того, в доме предусмотрен комплекс энергоэффективных решений, соответствующих классу В (высокий), которые позволяют экономить на расходах: индивидуальный тепловой пункт; индивидуальные приборы учета отопления, радиаторы с терморегуляторами; датчики света на этажах; 5-камерный морозостойкий ПВХ-профиль с энергосберегающим остеклением окон.

В основном холле дома предусмотрена зона ожидания, рядом с ней размещена мини-библиотека, благодаря которой жители дома смогут обмениваться книгами. В каждой секции есть колясочная и гостевой санузел.

Безопасность на территории дома обеспечивает закрытый периметр, видеонаблюдение с полным покрытием входных групп и въезда на парковку, система контроля и управления доступом, а также пульт наблюдения.

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